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Basketbol
AA
10.12.2019 - 22:15, Son Güncelleme:

Rytas 99-83 TOFAŞ

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Rytas 99-83 TOFAŞ

TOFAŞ Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası B Grubu'ndaki 9. maçında Litvanya temsilcisi Rytas'a 99-83 yenildi.

Başkent Vilnius'taki Siemens Arena'da yapılan karşılaşmanın ilk çeyreğini 32-20 üstünlükle geçen ev sahibi ekip, soyunma odasına da 57-31 önde gitti.

Son periyoda 22 sayı farkla (77-55) önde giren Rytas, mücadeleyi 99-83 kazandı.

TOFAŞ'ta White 18, Mejia ve Williams 16'şar sayıyla mücadele etti.

TOFAŞ, gruptaki 5. mağlubiyetini, Rytas ise 4. galibiyetini aldı.

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