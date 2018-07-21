Rybka ve Theo Mendy Afjet Afyonspor'da
Afjet Afyonspor, Karabükspor'un kalecisi Oleksandr Rybka ve Adana Demirspor'dan sol kanat oyuncusu Theo Mendy ile sözleşme imzaladı.
Spor Toto 1. Lig'in yeni ekiplerinden Afjet Afyonspor transferde yavaş ama emin adımlarla ilerliyor. Kadrosuna birçok tecrübeli ismi dahil eden Afyonspor kaleci ve sol kanat transferini de sonuçlandırdı.
Afjet Afyonspor, Karabükspor'un Ukraynalı kalecisi Oleksandr Rybka ve Adana Demirspor forması giyen Senegalli sol kanat oyuncusu Theo Mendy ile sözleşme imzaladı. (Fanatik)
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