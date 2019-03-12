Ryan Donk’un 1 maç sonra sözleşmesi uzuyor
Galatasaray'dan 1.9 milyon Euro kazanan Ryan Donk, Süper Lig'de kalan 9 maçın 1'inde forma giyerse sözleşmesindeki opsiyon devreye girecek.
Süper Lig ve Avrupa’da 21 maça çıkması halinde, kontratı otomatik olarak 1 sezon daha uzayacak olan Ryan Donk, dün akşam 20. sınavına çıktı.
13’ü ligde, 7’si de Avrupa’da olmak üzere 20 maçta sahne alan Hollandalı futbolcu, ligde 1 karşılaşmada daha görev alırsa, sözleşmesindeki opsiyon devreye girecek.
Böylece 32 yaşındaki orta saha oyuncusu, yıllık 1.9 milyon Euro karşılığında Galatasaray’da kalmaya devam edecek.
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