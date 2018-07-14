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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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GeriFutbol Ryan Donk: "Kariyerimi Galatasaray’da sonlandırmak istiyorum"
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Futbol
AA
14.07.2018 - 11:58, Son Güncelleme:

Ryan Donk: "Kariyerimi Galatasaray’da sonlandırmak istiyorum"

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Ryan Donk: "Kariyerimi Galatasaray’da sonlandırmak istiyorum"

Galatasaray'ın 32 yaşındaki Hollandalı futbolcusu Ryan Donk, kariyerini sarı-kırmızılı takımda sonlandırmak istediğini söyledi.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında İsviçre'nin Zürih kentinde kamp yapan sarı-kırmızılı takımın tecrübeli futbolcusu Donk, AA muhabirinin sorularını yanıtladı. 

Bu sezon 21 maçta oynarsa sözleşmesi 1 yıl daha uzayacak olan Donk, "21 maç oynamayı amaçlıyorum ama asıl amacım tüm sezonda oynamak. Takıma elimden geldiğince yardımcı olmak ve kariyerimi de mümkünse Galatasaray’da sonlandırmak istiyorum." dedi. 

Sarı-kırmızılı takımın eski teknik direktörü Igor Tudor döneminde forma şansı bulamamasıyla ilgili Donk, şunları kaydetti: 

"Bu herkesin başına gelebilir ama benim tecrübe ettiğim çok zordu. Futbol oynamak istiyorsunuz sizi birisi saha dışında tutunca sahaya geri dönmek çok zor. Ailemin, takım arkadaşlarımın desteğiyle ve çok çalışmayla üstesinden geldim ve yeni sözleşme imzaladım. Şimdi yeni başarılar için çok çalışma zamanı." 

Fatih Terim döneminde yeniden şans bulması ve bu fırsatı iyi değerlendirmesi hakkında Donk, "Teknik direktör sayesinde kazandığım güven ile herkes sahada farklı bir oyuncu görüyor ama aynı kişiyim sadece kendime olan güvenim arttı ve iyi sonuçlar alarak şampiyon olduk." ifadelerini kullandı. 

TAKIM OLARAK KENDİMİZİ GELİŞTİRİYORUZ

Galatasaray'ın bu sezon Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele edecek olması, hazırlık kampında o seviyeye ulaşma durumları hakkında ise Donk, "Şampiyonlar Ligi seviyeyesine çıkabilmek için çok erken. Takım olarak kendimizi geliştiriyoruz. Çünkü birçok oyuncu ayrıldı, genç oyuncularımız arttı ve
tecrübeli oyuncular olarak gençlere desteğimizi arttırmalıyız." diye konuştu. 

Akhisarspor ile 5 Ağustos'ta TFF Süper Kupa maçında karşılaşacaklarını hatırlatan Donk, "İlk önemli maç Süper Kupa maçı ve ona odaklanmamız lazım. Şampiyonlar Ligi'nde herkes oynamak istiyor. Ben 32 yaşındayım ve ilk defa Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağım. O seviyede oynamak için herkesin çok çalışması lazım." şeklinde görüş belirtti.

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