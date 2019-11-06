Ryan Babel'in paylaşımı Beşiktaşlıları kızdırdı!
Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel, Liverpool'un Beşiktaş'ın 8-0 mağlup ettiği maçın yıldönümünde paylaşım yaptı.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile karşılaşacağı maç öncesi Babel'den sürpriz bir paylaşım geldi.
Hollandalı yıldız, Liverpool'un Beşiktaş'ın 8-0 mağlup ettiği maçın yıldönümünde paylaşım yaptı.
İlk paylaşımında tarihi hata yapan Babel, maçın tarihini yanlış yazdığını belirterek yeni bir paylaşım yaptı: "Pardon 2007 olacaktı."
Babel, 2007 yılında Liverpool'un Beşiktaş'ı 8-0 yendiği maçta 63. dakikada oyuna girmiş ve 2 gol kaydetmişti.
Öte yandan Ryan Babel gelen tepkilerin ardından hesabını kilitledi ve bu paylaşımı sildi.
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