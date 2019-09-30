Ryan Babel’e kulübe yolu göründü
Galatasaray Teknik direktörü Fatih Terim rotasyon uygulamasına, PSG ve Gençlerbirliği maçlarında da devam edecek.
Fenerbahçe derbisini düşünerek iki hafta önceki Yeni Malatyaspor karşılaşmasında Feghouli, Falcao, Lemina ve Mariano’yu ilk 11’e almayan Terim, bu kez Ryan Babel’i kulübeye çekecek.
Bu sezon Galatasaray’ın oynadığı 8 resmi maçın hepsinde forma giyen Hollandalı futbolcu, PSG karşısında büyük olasılıkla tek devre görev alacak, Gençlerbirliği deplasmanında ise yedek oturacak.
Babel Fenerbahçe derbisinde beklentilerin altında kalmıştı.
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