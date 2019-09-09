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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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09.09.2019 - 16:53, Son Güncelleme:

Ryan Babel'e büyük övgü: Her zaman güvenebilirsiniz

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Ryan Babel'e büyük övgü: Her zaman güvenebilirsiniz

EURO 2020 elemelerinde Hollanda'nın Almanya'yı 4-2 mağlup ettiği karşılaşmada forma giyen Galatasaray'ın tecrübeli ismi Ryan Babel, hem Hollanda basınından hem de hocası Ronald Koeman'dan büyük övgü aldı.

Hollanda basını 32 yaşında olmasına rağmen halen milli takımda başarıyla görev yapan Ryan Babel'i konuşuyor.

Sezon başında Galatasaray'a transfer olan yıldız futbolcu, gösterdiği performansla teknik direktör Ronald Koeman'ın da vazgeçemediği isimlerden.

EURO 2020 elemeleri kapsamında Hollanda'nın Almanya'yı 4-2 mağlup ettiği mücadelede forma giyen tecrübeli orta saha oyuncusu, milli takıma ilk kez 2005 yılında ayak basmıştı.

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Galatasaraya Emirates modeli Stadyum...
Galatasaray'a Emirates modeli! Stadyum...

Futbolu bırakmış pek çok ünlü oyuncuyla birlikte forma giyen Babel'e, hocası Koeman'dan da büyük övgü geldi.

"O her zaman güvenebileceğiniz bir futbolcu" diyen Koeman sözlerini şöyle sürdürdü:

"Diğer milli oyuncular gibi bazen az süre alabilir. Almanya karşısında da iki büyük fırsatı kaçırdı ancak bize gösterdiği istekle katma değer katıyor. Böyle bir oyuncuyu seçmek mantıklı."

Kariyerine Ajax altyapısında başlayan Ryan Babel, Hollanda Milli Takımı ile 57 maça çıktı ve 8 gol kaydetti.

Galatasaray'ın bu sezon hücumdaki en önemli oyuncularından olan yıldız isim, Türkiye'de daha önce Kasımpaşa ve Beşiktaş formaları da giymişti.

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