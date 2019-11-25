Ryan Babel'den taraftara flaş cevap!
Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Ryan Babel, Instagram'da bir taraftarla laf dalaşına girdi.
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray forması giyen Ryan Babel, sosyal medya platformu Instagram üzerinden bir taraftarla atıştı.
Bir markanın paylaşımının altına 'mood' yazan Hollandalı futbolcuya cevap veren taraftar, "Futbol oyna. Yorum yapma" dedi.
Ryan Babel ise taraftarın yorumuna çok konuşulacak bir şekilde cevap verdi. Babel, "Git dersine çalış, yorum yapma." yanıtını yazdı.
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