Ryan Babel'den Pascal Nouma'ya cevap!
Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, kendisi hakkında paylaşımda bulunan Pascal Nouma'ya cevap verdi.
Ryan Babel, kendisini eleştiren Pascal Nouma'ya sosyal medya hesabından seslendi...
Babel, Nouma için ''Sakinleş dostum... Artık gündemde kalmanın zor olduğunu biliyorum.'' sözlerini kullandı.
PASCAL NOUMA NE DEMİŞTİ?
Ryan Babel, Beşiktaş'ın Liverpool'a 8-0 yenildiği maç hakkında paylaşımda bulunmuştu. Bunun üzerine Beşiktaş'ın unutulmaz futbolcularından Nouma, Hollandalı futbolcuya böyle seslenmişti;
''Camialar kalıcıdır. İz bırakmak, efsane olmak istiyorsan formasını giydiğin, ekmeğini yediğin takıma saygılı olmalısın. Profesyonelsen gereğini yapmalısın, yapmazsan bugün olduğu gibi rezil olursun. Gazoz olma efsane ol''
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