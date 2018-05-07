Ryan Babel'den olay gönderme! Fenerbahçe...
Beşiktaş'ın yıldızı Ryan Babel, Fenerbahçe-Bursaspor maçı sonrası hakem Fırat Aydınus'un kararlarına "alkış" emojisiyle tepki gösterdi.
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, evinde Bursaspor ile karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 2-1'lik skorla kazandı.
Maçta hakem Fırat Aydınus'un verdiği kırmızı kart kararları tartışılırken, Beşiktaşlı futbolcu Ryan Babel'den maç sonunda tepki geldi.
Twitter'dan tepkisini belli eden Hollandalı oyuncu, "Alkış" emojisi bıraktı. Babel'in bu paylaşımı binlerce kez paylaşıldı ve taraftarlar paylaşımın altında tartıştı.
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