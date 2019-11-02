Ryan Babel'den ilginç sevinç
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 10. hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup ederken, sarı kırmızılıların ikinci golünü penaltıdan Ryan Babel kaydetti.
Maçta Andone'nin düşürülmesiyle kazanılan penaltı atışını gole çevirerek takımını 2-0 öne geçiren Ryan Babel’in golün ardından sarı kırmızılı taraftarlara dönerek alkışlaması dikkat çekti.
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