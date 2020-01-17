Ryan Babel'den Galatasaray itirafları: 'Kaybederdim' | Transfer Haberleri

Spor Arena Dış Haberler | Galatasaray'dan Ajax'a sezon sonuna kadar kiralanan Ryan Babel, sarı-kırmızılı takımdaki performansını değerlendirdi.

"HERKES İÇİN İYİ OLDU"

Transferini değerlendiren Babel, "Bu transfer herkes için iyi oldu. Galatasaray bonservis ödeyebilecek. Ajax için de iyi bir fırsat oldu." dedi.

"RİSKE GİREMEZDİM"

Ryan Babel sözlerini "EURO 2020'de yer almak istiyorum ve bunun için de iyi işleyen bir takımda oynamalıydım. Galatasaray'da bazen Frenkie de Jong'un oynadığı pozisyonda top alıyordum. Benim için zor bir durumdu. Ayrıca Galatasaray'da kalsaydım, EURO 2020'de oynama şansımı kaybedebilirdim. Bu benim son turnuvam olacak. Riske giremezdim" ifadeleriyle tamamladı.

Ajax, Ryan Babel'in kiralamak için Galatasaray'a 1.550.000 euro ödeyecek.

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