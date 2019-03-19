Ryan Babel'den flaş karar! G.Saray...
Premier Lig ekiplerinden Fulham'la olan sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Babel, kulübüne olan saygısı nedeniyle kontratı sona ermeden transfer görüşmesi yapmayacağını açıkladı.
Devre arası transfer döneminde Beşiktaş'tan ayrılarak Fulham'a tranfser olan Ryan Babel, sezon sonu sona erecek sözleşmesini tamamlamadan bir başka takımla transfer görüşmesi yapmayacak.
De Telegraaf'a yansıyan haberde, Babel'in, ''Fulham'a saygısızlık yapmak istemem. Görüşmeler bekleyebilir.'' dediği belirtildi.
Fulham'ın Premier Lig'den düşmesine kesin gözüyle bakılırken, buna rağmen Babel'in Beşiktaş'tan ayrılıp İngiltere'ye gittiği için pişman olmadığı ifade edildi.
Haberde, Hollanda Milli Takımı'nın da kadrosunda yer alan Babel'in, sezon sonuna kadar Fulham ve milli takıma odaklanacağı ifade edildi.
Türkiye'ye dönebilir...
Babel'in İngiltere'ye gitmeden önce adı Galatasaray'la anılıyordu. Tecrübeli oyuncunun Türkiye’ye geri dönüş ihtimalinin yüksek olduğu ifade ediliyor. Yıldız oyuncunun Türkiye’ye geri dönmesi durumunda en güçlü adayın Galatasaray olduğu belirtiliyor.
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