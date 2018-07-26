Ryan Babel’den EURO 2024 adaylığına destek
Beşiktaş’ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel, Türkiye’nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ev sahipliği adaylığına destek oldu.
Türkiye’nin bu organizasyonu düzenleyebilecek seviyede olduğunu vurgulayan 31 yaşındaki yıldız, "Harika stadyumlar, çok iyi bir atmosfer, tutkulu insanlar, futbol için çok elverişli bir ortam oluşturuyor" dedi.
"İSTANBUL, MUHTEŞEM BİR ŞEHİR"
Aday kentlerden biri olan İstanbul’a olan hayranlığını da dile getiren Hollandalı yıldız, "İstanbul, muhteşem bir şehir. Bence Türkiye’nin en güzel şehirlerinden biri. Bu şehirde yaşamak büyük bir şans" ifadelerine yer verdi.
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Beşiktaş’ın Hollandalı yıldızı @Ryanbabel ile Türkiye ve UEFA #EURO2024 adaylığı üzerine... #BirliktePaylaşalım 🇹🇷🇳🇱⚽.@Besiktas star player Ryan Babel talks about Turkey and the UEFA #EURO2024 candidacy... #ShareTogether pic.twitter.com/XjmoIdB8Yp
Beşiktaş’ın Hollandalı yıldızı @Ryanbabel ile Türkiye ve UEFA #EURO2024 adaylığı üzerine... #BirliktePaylaşalım 🇹🇷🇳🇱⚽.@Besiktas star player Ryan Babel talks about Turkey and the UEFA #EURO2024 candidacy... #ShareTogether pic.twitter.com/XjmoIdB8Yp— Turkey for Euro 2024 (@turkeyforeuro24) 26 Temmuz 2018
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