Ryan Babel'den Beşiktaş sözleri
Galatasaray'ın yeni transferi Ryan Babel, Youtube hesabından yayımladığı videoda transferiyle ilgili konuştu.
Youtube hesabından yeni bir video yayımlayan Hollandalı yıldız, "Hangi takıma gideceğinizi daha önceden bilemiyorsunuz. Daha önce Beşiktaş için oynadığımın farkındayım. Biliyorum, bu çoğu kişi için tartışılacak bir hamle. Ama söylediğim gibi, bu futbol... Daha önce de birçok kez yaşandı. Bu, insanların çok endişelenmesi gereken bir şey değil. Oynadığım tüm takımlara saygı duyuyorum. Önüme bakmalıyım." sözleriyle sarı kırmızılı takıma transferini değerlendirdi.
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