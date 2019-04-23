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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
23.04.2019 - 09:56, Son Güncelleme:

Ryan Babel transferi itiraf etti! Galatasaray...

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Galatasaray yeni sezonda Beşiktaş'ın eski futbolcusu Ryan Babel'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Hollandalı yıldız menajerinin bu yönde görüşmeler yaptığını doğruladı.

Beşiktaş'tan Fulham'a transfer olan Ryan Babel, takımının küme düşmesiyle birlikte arayışlara başladı.

İngiliz basınına konuşan Hollandalı futbolcu, Premier Lig'de kalmak istediğini ifade etti ancak menajerinin transferi için görüşmeler yaptığını da açıkladı.

Hollanda Milli Takımı ile EURO 2020'de forma giymek istediğini ifade eden Babel, "Menajerim transferimle ilgili bazı görüşmeler yapıyor. Doğru karar vermem gerek. EURO 2020'de Hollanda Milli Takımı ile mücadele etmek istiyorum. Premier Lig'de de kalabilirim ama ailem ve kendim için doğru kararı vermem gerekiyor." dedi.

Ryan Babel ile ilgilenen Galatasaray yönetimi, Hollandalı yıldıza 2,5 milyon euro civarı bir teklif yapacak.

Öte yandan Instagram'da Ryan Donk ile Ryan Babel arasında dikkat çeken bir konuşma gerçekleşti. Babel'in son paylaşımına yorum yapan Donk, "Haydi gel kırmızı kafa!" ifadelerini kullandı.

 

Ryan Babel transferi itiraf etti Galatasaray...

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Ryan Babel transferi itiraf etti Galatasaray...

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