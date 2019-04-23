Ryan Babel transferi itiraf etti! Galatasaray...
Galatasaray yeni sezonda Beşiktaş'ın eski futbolcusu Ryan Babel'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Hollandalı yıldız menajerinin bu yönde görüşmeler yaptığını doğruladı.
Beşiktaş'tan Fulham'a transfer olan Ryan Babel, takımının küme düşmesiyle birlikte arayışlara başladı.
İngiliz basınına konuşan Hollandalı futbolcu, Premier Lig'de kalmak istediğini ifade etti ancak menajerinin transferi için görüşmeler yaptığını da açıkladı.
Hollanda Milli Takımı ile EURO 2020'de forma giymek istediğini ifade eden Babel, "Menajerim transferimle ilgili bazı görüşmeler yapıyor. Doğru karar vermem gerek. EURO 2020'de Hollanda Milli Takımı ile mücadele etmek istiyorum. Premier Lig'de de kalabilirim ama ailem ve kendim için doğru kararı vermem gerekiyor." dedi.
Ryan Babel ile ilgilenen Galatasaray yönetimi, Hollandalı yıldıza 2,5 milyon euro civarı bir teklif yapacak.
Öte yandan Instagram'da Ryan Donk ile Ryan Babel arasında dikkat çeken bir konuşma gerçekleşti. Babel'in son paylaşımına yorum yapan Donk, "Haydi gel kırmızı kafa!" ifadelerini kullandı.
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