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Haber Giriş: 06.01.2020 - 21:24,Son Güncelleme:/

Ryan Babel paylaştı! Galatasaray...

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Ryan Babel paylaştı! Galatasaray...

Galatasaray'dan ayrılacağı gündemde olan Ryan Babel, Instagram hesabından paylaşımda bulundu.

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, hakkında çıkan 'ayrılacak' iddialarına Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla cevap verdi.

Babel, Galatasaray formalı fotoğrafını paylaşırken göz kırpma emojisi kullandı.

Tecrübeli futbolcu, gün içinde Instagram'daki hesabından Galatasaray yazısını kaldırmış ve bu da 'ayrılacak' iddialarını güçlendirmişti.

Ryan Babel paylaştı Galatasaray...

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