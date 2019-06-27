Son Dakika: Ryan Babel İstanbul'a geldi
Galatasaray'la anlaşan Kasımpaşa ve Beşiktaş'ın eski futbolcusu Ryan Babel İstanbul'a geldi.
Transfer döneminde Galatasaray'la anlaşan Ryan Babel bugün öğleden sonra İstanbul'a geldi.
Fulham ile sözleşmesi sona eren Ryan Babel, 2 Mart’ta Hürriyet’in duyurduğu gibi önümüzdeki yıl Galatasaray forması giyecek.
Menajeriyle beraber İstanbul’a gelen Babel sağlık kontrolünden geçmişti.. Ardından Galatasaray yöneticileri ile bir araya gelen Hollandalı yıldız imzayı attıktan sonra ülkesine döndü.
TEK BAŞINA GELDİ
Bugün 16:15 itibarıyla İstanbul'a ayak basan Hollandalı yıldızın transferinin resmi olarak da açıklanması bekleniyor.
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