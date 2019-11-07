Ryan Babel hesabını kapattı
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla tepki çeken Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel'den flaş bir hamle geldi.
Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, Liverpool'un 6 Kasım 2007 tarihinde Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ı 8-0 mağlup ettiği maç ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım siyah-beyazlı taraftarlardan büyük tepki çekmişti.
Yıldız futbolcu tepkiler üzerine 1,2 milyon takipçili Instagram hesabını, takipçileri dışındakilere kapattı.
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