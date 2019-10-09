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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fanatik
09.10.2019 - 16:20, Son Güncelleme:

Ryan Babel: "Hemen çıldırmaya gerek yok!"

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Ryan Babel: "Hemen çıldırmaya gerek yok!"

Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel, ülkesinin yarın EURO 2020 elemelerinde Kuzey İrlanda'yla oynayacağı karşılaşma öncesinde Voetbal International dergisinin sorularını yanıtladı. Deneyimli sol kanat oyuncusu, Sarı Kırmızılılar'ın ligdeki kötü gidişatı üzerine çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel, ülkesinin yarın EURO 2020 elemelerinde Kuzey İrlanda'yla oynayacağı karşılaşma öncesinde Voetbal International dergisinin sorularını yanıtladı. Deneyimli sol kanat oyuncusu, Sarı Kırmızılılar'ın ligdeki kötü gidişatı üzerine çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Babel'in o sözleri:

"Galatasaray'da mutluyum. Sezonun şu ana kadarki bölümünde pek çok maçta görev yaptım. Takımda işler her zaman kolay olmuyor. Ancak bu, tüm kulvarlarda yarıştığınız takdirde her sezon başınıza gelen bir durum. Bu nedenle başlangıç biraz zor oldu. Bazı oyuncular gitti ve yerlerine yenileri geldi. Oyuncuların gerçek performanslarını göstermeleri biraz zaman alır ancak bizden bu dönemde iyi oynamamız ve puanlar toplamamız bekleniyor.

Ligde şu ana kadar istediğimiz sonuçları alamadık. Fantastik futbolculardan kurulu fantastik bir takımımız var. Ne var ki bazı noktalar hâlen aksıyor. Sonuç olarak bizden beklenen puanlara ulaşamadık. Şu anda olmamız gereken bir pozisyondayız. Bununla birlikte insanların bizleri bu kadar çabuk tartışmaması gerektiğini düşünüyorum. Şahsen bu kadar hızlı çıldıran bir yapım yok.

Türkiye'de işlerin nasıl yürüdüğüne artık hakimim. Eğer ikna edici bir galibiyet alırsak her şey yeniden fantastik olacaktır. Kaygılı değilim çünkü oyuncu kalitemiz çok yüksek ve fazla sayıda opsiyona sahibiz. Şu anda önemli olan, doğru oyuncuları doğru pozisyonda oynatmak. Bu, bazen büyük fark yaratabiliyor. Farklı bölgelerde oynayabilen pek çok oyuncumuz var. Hâlâ yapbozu tamamlama aşamasındayız ama nihai sonuca ulaşacağız."

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Ryan Babel: Hemen çıldırmaya gerek yok

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