Ryan Babel, Galatasaray'dan 'feda' diyerek ayrılıyor! Son dakika transfer haberleri

Spor Arena Dış Haber | Ryan Babel, adım adım Ajax'a gidiyor... Galatasaray'da geleceği merak konusu olan Babel'in menajeri Winny Haatrecht, futbolcusu için bir açıklama daha yaptı.

Haatrecht, ''Babel, maaşının bir bölümünü Galatasaray'da bırakıp Ajax'a gitmeye sıcak bakıyor. Böylece hem Ajax, hem de Galatasaray'a yardımcı olmak istiyor.'' sözlerini kullandı.

Babel'in menajeri, dün de ''Evet, Ajax ile transfer görüşmeleri yapıyoruz...'' şeklinde konuşmuştu.

Yıllık maliyeti 3.5 milyon Euro olan ancak ilk yarıda sadece 5 gol atabilen Babel, performansı ile taraftarın beğenisini kazanamamıştı.

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