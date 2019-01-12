Ryan Babel Fulham yolunda
Beşiktaşlı futbolcu Ryan Babel, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham ile anlaştı.
Beşiktaş'ta bu sezon kendisinden beklenen performansı sahaya yansıtamayan ve siyah beyazlı kulüple sözleşme uzatma şartlarında anlaşamayan Hollandalı futbolcu Ryan Babel, İngiltere'nin yolunu tutuyor.
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan yıldız futbolcu, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham ile anlaşma sağlarken, Beşiktaş Kulübü'nün de İngiliz ekibi ile pazarlık halinde olduğu öğrenildi. Transferin birkaç gün içerisinde sonuçlanması ve Ryan Babel'in yeni kulübü ile sözleşme imzalaması bekleniyor.
Öte yandan Hollandalı futbolcu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı 'Uçan kartal' paylaşımı ile transferle ilgili dedikodulara yeşil ışık yakmış oldu.
1,7 MİLYON EURO BONSERVİS
Beşiktaşlı oyuncu Ryan Babel’in, 1.7 milyon Euro bonservis bedeli ile İngiliz ekibi Fulham ile anlaştığı iddia edildi. Babel'in hafta içinde sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.
Beşiktaş iki ay önce yıllık 2.2 milyon Euro ile yeni sözleşme önermiş, Hollandalı oyuncu 3.5 milyon Euro istemişti. Babel geçtiğimiz aylarda sosyal medya üzerinden bir taraftara küfür etmiş ve siyah-beyazlı kulüp de savunmasını istemişti. Babel’in o zamandan beri gitmek istediği biliniyor.
Transfer iddialarının ardından Babel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı uçan kartal paylaşımı ile adeta “Kartal yuvadan uçuyor” mesajı verdi.
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