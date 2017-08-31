RVP'nin, Fenerbahçe karnesi... 60 günde bir sakat!

Fenerbahçe kulüp doktorunun G.Birliği maçı öncesi yaptığı "Omzundan sakat olduğu için 10 gün ila 2 hafta arasında dinlendireceğiz" söyleminin üzerinden 2 gün geçmeden, Robin van Persie'nin Hollanda Milli Takımı idmanına çıkıp adeta şov yapması, "Hani sakattı" eleştirilerini beraberinde getirmişti.

F.Bahçe'de gollerinden çok sakatlıklarıyla gündeme gelen "Uçan Hollandalı" 2 yılda 12 kez sakatlanırken, her 60 günde bir hastanenin yolunu tuttu. Van Persie'nin sakatlıkları için Başkan Aziz Yıldırım genel kurul kürsüsünde, "Bize sakat gelmiş, raporları gizlenmiş" açıklaması yapmak zorunda kaldı.

Hollandalı, geldiği günden bu yana 122 gün tedavi altında kalırken, 22 maçta süre alamadı. Persie'nin sakatlık yaşadığı bölgeler; omuz, diz, baldır, kasık olarak öne çıkarken, bir kere de grip olduğu için 2 maçta görev yapamadı. Son olarak G.Birliği deplasmanına gitmeyen Hollandalı, takımının İstanbul dışındaki 51 deplasmanın sadece 31'ine giderken, 20'sinde kadroda yer almadı. İstanbul'daki 72 maçın ise 56'sında yani yüzde 77,7'sinde süre aldı.

Van Persie'nin F.Bahçe'de forma giydiği 87 maçın dökümü:

2015-16; 48 maç, 22 gol, 3 asist,

2016-17; 35 maç,14 gol, 14 asist.

2017-18; 4 maç.

MALİYETİ 104 MİLYON TL

İşte F.Bahçe'nin kalem kalem Van Persie'ye ödediği para: Bonservis: 6.5 milyon Euro, Garanti maaş: 14.7 milyon Euro, Yüzde 15 Stopaj: 2.205 milyon Euro, Maaş maliyeti: 16.9 milyon Euro, Maç başı: 1.74 milyon Euro. Toplam: 25.145 milyon Euro (4.10 TL kur karşılığı 103 milyon 940 bin TL)

DİCK ADVOCAAT: "OYNAMAYA HAZIR"

Van Persie milli takımda sakatlığı ile ilgili sorulan soruya, "Negatif düşüncelerden kaçınıp olaya pozitif bakıyorum. Bu yüzden sakat hissetmiyorum" demişti. Teknik direktörü Advocaat ise, "Omzunda ağrı var. 90 dakika olmasa da oynayabilir dedi. (Sabah)