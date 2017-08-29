RVP'den flaş açıklama... Sakat değilim, milli takımda oynarım!

Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği maçında sakatlığı nedeniyle oynayamayan Robin van Persie, Hollanda Milli Takımı'nda sakat bir şekilde oynayabileceğini belirtti.
Sarı lacivertliler'de yapılan açıklamada Van Persie'nin 15 gün sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı. Ancak, Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Dick Advocaat'ın uzun zaman sonra kadroya çağırdığı Van Persie, kadrodan çıktartılmadı.
NELER OLACAK GÖRECEĞİZ
Konu hakkında açıklamalarda bulunan Hollandalı golcü, kendini sakat hissetmediğini ve oynayabileceğini söyleyerek, "Sakatlığım hakkında konuşmak istemiyorum. Milli takımda olduğum için çok mutluyum. Negatif düşüncelerden kaçınıp olaya pozitif bakıyorum. Bu yüzden sakat hisetmiyorum ve mutluyum. Antrenmanlara çıkacağım. Omzuma neler olacak göreceğiz" diye konuştu. (Güneş)