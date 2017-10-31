Rüzgar tersine döndü! Tartışılan isim...

Sezonun ilk yenilgisini Trabzon'da alan Galatasaray'da çanlar Igor Tudor için çalıyor. Hırvat hoca, takımı hala önemli bir puan farkıyla lider olmasına rağmen eleştiri oklarının hedefinde. İşte Tudor'la ilgili yaşanan tartışma konuları...

​SEZON BAŞINDAKİ TAKIM YOK

Tudor kurulan kaliteli kadronun baş mimarı... Sezon başında oynanan prese dayalı ve mücadeleci futbol çok iyiydi. Fakat son haftalarda o takımdan eser yok. Futbolcular fiziki olarak düştü, agresifleşmeye başladı.

​BÜYÜK MAÇLARDA SIFIR ÇEKTİ

G.Saray'ın başında çıktığı 5 derbiden de puan çıkaramayan Tudor 'küçük maçların büyük hocası' ünvanını tam anlamıyla hakediyor. Bu maçlarda sergilenen futbol da taraftarların büyük tepkisine yol açıyor.

​HER DEĞİŞİKLİĞİ TARTIŞMA

Oyunu okuma Tudor'un en çok eleştirildiği konuların başında geliyor. Genç hocanın, F.Bahçe ve Trabzon maçında Gomis'i çıkarması ağır eleştiri aldı. Ayrıca son maçlardaki sistem ve ilk 11 tercihleri de tartışılıyor.

​KORKAK MI, TEMKİNLİ Mİ?

Tudor hedef maçlardaki oyun anlayışı da eleştiri konusu... Hırvat hoca korkak olmakla suçlanırken, bazı otoriteler de "İtalyan futbol kültüründen geldiği için temkinli oyunu tercih ediyor" yorumunu yapıyor. (Takvim)