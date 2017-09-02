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Rusya'yı Sırbistan da durduramadı

EuroBasket D Grubu'nda Türkiye'yi yenen Rusya, Sırbistan engelini de aştı.

Fatih SABOVİÇ
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Eurobasket D Grubu'nda Rusya, Türkiye'nin ardından Sırbistan'ı da zor da olsa devirmeyi başardı: 75-72.

Karşılaşmanın başından sonuna üstün bir performans sergileyen Ruslar, Shved, Mozgov ve Kurbanov önderliğinde final çeyreğinde güç duruma düşmesine rağmen Fenerbahçe Arena'dan galip ayrıldı. Bogdanovic maçın en skorer isimlerinden biriydi ancak, ortalamanın çok üstünde şut kaçırdı.

İlk çeyreğe arka arkaya üçlüklerle başlayan Shved'e karşı Sırbistan Marjanovic'le boyalı alanı, Lucic'le dış atışları iyi değerlendirdi. Rusya, birinci periyodu 21-18 üstün geçip devreye de 40-38'le galip girdi.

Oyuna sonradan ağırlığını koymaya çalışan Bogdanovic'le, boyalı alanı domine eden Marjanovic'in çabaları Sırbistan'ın yenilgiyi önlemesine yetmedi: 75-72.

SALON: Fenerbahçe Arena

HAKEMLER: Saverio Lanzarini (İtalya), Manuel Mazzoni (İtalya), Georgios Poursanidis (Yunanistan)

İLK ÇEYREK: 21-18

DEVRE: 40-38

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK: 58-51

RUSYA: Shved 22, Baburin, Fridzon 3, Ivlev 2, Antonov 2, Zubkov, Khvostov 4, Mozgov 11, Vorontsevich 8, D. Kulagin 9, M. Kulagin 3, Kurbanov 11

SIRBİSTAN: Macvan 6, Bogdanovic 19, Lucic 12, Milosavljevic 9, Bircevic, Stimac, Lazic, Micic, Guduric, Jovic 2, Kuzmic 5, Marjanovic 19

Rusyayı Sırbistan da durduramadı
Rusyayı Sırbistan da durduramadı

 

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