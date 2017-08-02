Rusya'ya giden İsrailli futbolcular İstanbul'da kayboldu

UEFA Avrupa Ligi'nde Zenit St. Petersburg ile oynayacağı 3. ön eleme turu rövanş maçı için Rusya'ya giden İsrail'in Bnei Yehuda isimli futbol takımı, aktarma yaptığı İstanbul'da iki oyuncusunu kaybetti.
Sputnik'in haberine göre olay, St.Petersburg'a uçan Bnei Yehuda takımının aktarmayı planladığı Atatürk Havalimanı'nda yaşandı. Oyuncular, havalimanının sayısız mağazaları arasında kayboldu ve uçaklarına zamanında yetişemedi.
İsrail takımı, başka seferleri araştırıyor ama futbolcuların havalimanında geceleyerek yarınki uçakla St. Petersburg'a gitmek zorunda kalacağı ihtimaline de yer veriliyor.
Güvenlik nedeniyle futbolcuların havalimanını terk etmesi yasaklandı.