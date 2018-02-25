Rusya'dan Olimpik Sporcular Takımı, altın madalyanın sahibi oldu
2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'nın erkekler buz hokeyi finalinde Almanya'yı normal süresi 3-3 biten müsabakada altın golle 4-3 yenen Rusya'dan Olimpik Sporcular Takımı, altın madalya kazandı.
Güney Kore'nin PyeongChang kentinde düzenlenen oyunların son gününde, erkekler buz hokeyi finali yapıldı. Normal süresi 3-3 tamamlanan müsabakanın uzatma periyodunda bulduğu altın golle Almanya'yı 4-3 mağlup eden Rusya'dan Olimpik Sporcular Takımı, olimpiyat şampiyonluğuna ulaştı.
Almanya'nın gümüş madalyada kaldığı erkekler buz hokeyinde, üçüncülük maçında Çekya'yı 6-4 yenen Kanada ise bronz madalya elde etti.
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