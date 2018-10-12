Rusya Türkiye maçı ne zaman saat kaçta yayınlanacak? Milli maç hangi kanalda?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriRusya Türkiye maçı ne zaman saat kaçta yayınlanacak? Milli maç hangi kanalda?
GeriSpor Rusya Türkiye maçı ne zaman saat kaçta yayınlanacak? Milli maç hangi kanalda?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Spor Arena
12.10.2018 - 21:06, Son Güncelleme:

Rusya Türkiye maçı ne zaman saat kaçta yayınlanacak? Milli maç hangi kanalda?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Rusya Türkiye maçı ne zaman saat kaçta yayınlanacak? Milli maç hangi kanalda?

Rusya Türkiye milli maçı bu hafta oldukça heyecan dolu bir mücadeleyi futbolseverlerin ekranlarına taşıyacak. UEFA Uluslar Ligi B Grubu maçında bu hafta Türkiye A Milli takımımız Rusya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Türkiye, Rusya deplasmanından galibiyetle çıkıp motivasyonunu arttırmak istiyor. Peki, Rusya Türkiye maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

Türkiye A Milli Takımı UEFA Uluslar Ligi B grubu 3. maçında Rusya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Milli takımımız Rusya karşısında galibiyet elde ederek avantajını korumaya çalışacak. Mücadele öncesinde maçın canlı yayın bilgileri paylaşıldı. Peki, Rusya Türkiye maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

Rusya Türkiye maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Rusya Türkiye maçı 14 Ekim Pazar günü saat 19:00'da başlayacak. Mücadele TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

A Milli takım kadrosu

Kaleci: Gökhan Akkan, Serkan Kırıntılı, Sinan Bolat

Defans: Mehmet Zeki Çelik, Şener Özbayraklı, Çağlar Söyüncü, Ertuğrul Ersoy, Kaan Ayhan, Mert Müldür, Serdar Aziz, Hasan Ali Kaldırım, Ömer Bayram

Orta Saha: Cengiz Ünder, Serdar Gürler, Yusuf Yazıcı, İrfan Can Kahveci, Mahmut Demir, Mehmet Topal, Oğuzhan Özyakup, Okay Yokuşlu, Tarkan Serbest, Berkay Özcan, Hakan Çalhanoğlu

Forvet: Yunus Mallı, Cenk Tosun, Enes Ünal

UEFA Uluslar Ligi formatı

Ülke sıralamalarına göre UEFA üyesi 55 federasyonun milli takımlarının A, B, C ve D liglerine ayrıldığı organizasyonda, A ve B liglerinde yer alan 12'şer takım, dört grupta üçer ülke ile mücadele edecek. C liginde bir grupta üç ülke, diğer üç grupta dörder ülke boy gösterecek. D liginde ise dört grupta dörder ülke yer alacak. Liglerinde aynı grupta yer alan takımlar, birbirleriyle deplasmanda ve evinde olmak üzere maçlara çıkacak.

UEFA Uluslar Ligi nasıl bir fayda sağlayacak?

Uluslar Ligi aynı zamanda, Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılım hakkı sağlaması açısından da önem taşıyacak.

Avrupa Şampiyonası elemeleri yine 10 grupta oynanmaya devam edecek ve yine gruplarda ilk iki sırayı alan ülkeler finallere katılmaya hak kazanacak. Ancak 24 ülkenin mücadele edeceği Avrupa Şampiyonası finallerine kalacak son dört takım, Uluslar Ligi'nin dört kümesinden çıkacak.

Kümelerinde Avrupa Şampiyonası finallerine kalamamış ülkeler, kendi aralarında play-off maçları yapacak ve son 4 takım Avrupa Şampiyonası finallerine katılmaya hak kazanacak.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Rusya Türkiye maçı ne zaman saat kaçta yayınlanacak? Milli maç hangi kanalda?

Beşiktaş, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe Gran Canaria Euroleague maçı saat kaçta hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

Trabzonspor'da Erzurumspor maçı hazırlıkları başladı