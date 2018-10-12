Rusya Türkiye maçı ne zaman saat kaçta yayınlanacak? Milli maç hangi kanalda?
Rusya Türkiye milli maçı bu hafta oldukça heyecan dolu bir mücadeleyi futbolseverlerin ekranlarına taşıyacak. UEFA Uluslar Ligi B Grubu maçında bu hafta Türkiye A Milli takımımız Rusya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Türkiye, Rusya deplasmanından galibiyetle çıkıp motivasyonunu arttırmak istiyor. Peki, Rusya Türkiye maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?
Türkiye A Milli Takımı UEFA Uluslar Ligi B grubu 3. maçında Rusya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Milli takımımız Rusya karşısında galibiyet elde ederek avantajını korumaya çalışacak. Mücadele öncesinde maçın canlı yayın bilgileri paylaşıldı. Peki, Rusya Türkiye maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?
Rusya Türkiye maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Rusya Türkiye maçı 14 Ekim Pazar günü saat 19:00'da başlayacak. Mücadele TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.
A Milli takım kadrosu
Kaleci: Gökhan Akkan, Serkan Kırıntılı, Sinan Bolat
Defans: Mehmet Zeki Çelik, Şener Özbayraklı, Çağlar Söyüncü, Ertuğrul Ersoy, Kaan Ayhan, Mert Müldür, Serdar Aziz, Hasan Ali Kaldırım, Ömer Bayram
Orta Saha: Cengiz Ünder, Serdar Gürler, Yusuf Yazıcı, İrfan Can Kahveci, Mahmut Demir, Mehmet Topal, Oğuzhan Özyakup, Okay Yokuşlu, Tarkan Serbest, Berkay Özcan, Hakan Çalhanoğlu
Forvet: Yunus Mallı, Cenk Tosun, Enes Ünal
UEFA Uluslar Ligi formatı
Ülke sıralamalarına göre UEFA üyesi 55 federasyonun milli takımlarının A, B, C ve D liglerine ayrıldığı organizasyonda, A ve B liglerinde yer alan 12'şer takım, dört grupta üçer ülke ile mücadele edecek. C liginde bir grupta üç ülke, diğer üç grupta dörder ülke boy gösterecek. D liginde ise dört grupta dörder ülke yer alacak. Liglerinde aynı grupta yer alan takımlar, birbirleriyle deplasmanda ve evinde olmak üzere maçlara çıkacak.
UEFA Uluslar Ligi nasıl bir fayda sağlayacak?
Uluslar Ligi aynı zamanda, Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılım hakkı sağlaması açısından da önem taşıyacak.
Avrupa Şampiyonası elemeleri yine 10 grupta oynanmaya devam edecek ve yine gruplarda ilk iki sırayı alan ülkeler finallere katılmaya hak kazanacak. Ancak 24 ülkenin mücadele edeceği Avrupa Şampiyonası finallerine kalacak son dört takım, Uluslar Ligi'nin dört kümesinden çıkacak.
Kümelerinde Avrupa Şampiyonası finallerine kalamamış ülkeler, kendi aralarında play-off maçları yapacak ve son 4 takım Avrupa Şampiyonası finallerine katılmaya hak kazanacak.
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