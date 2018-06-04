Rusya Türkiye hazırlık maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Türkiye, 560. maçına çıkıyor. A Milli Futbol Takımı, Rusya ile yarın oynayacağı hazırlık maçında 560. kez sahaya çıkacak. Milliler, 95 yıllık tarihinde yaptığı 559 müsabakada, biri hükmen olmak üzere 211 galibiyet aldı, 218 kez yenildi. Ay-yıldızlı ekip, teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde oynadığı 10 maçta 3 kez kazandı, 4 kez mağlup oldu. Peki Rusya Türkiye hazırlık maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
İran ve Tunus karşılaşmalarının ardından A Milli Takım şimdi de Rusya'nın rakibi oluyor. Son karşılaşmada kırmızı kart gören Cenk Tosun bu hazırlık karşılaşmasında forma giyemeyecek. Spor severler Rusya Türkiye maçının ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacağını merak ediyorlardı.. Canlı yayın bilgileri açıklandı. Peki Rusya Türkiye hazırlık maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
A Milli Futbol Takımı'nın Tunus ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart sonucu FIFA Disiplin Talimatı gereğince 5 Haziran Salı günü Rusya ile yapılacak özel maçta cezalı duruma düşen Cenk Tosun, kamptan ayrıldı. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Mircea Lucescu'nun izin verdiği milli futbolcu, A Milli Takım kafilesinin Moskova seyahati öncesinde takım arkadaşları ve teknik heyet ile Cenevre'de vedalaştı.
Golcü futbolcu, A Milli Takım'ın 28 Mayıs'ta İran'ı 2-1 yendiği özel maçta galibiyeti getiren golleri kaydetmiş, 1 Haziran'da oynanan ve 2-2 tamamlanan Tunus karşılaşmasında da penaltıdan takımını öne geçiren golü atmıştı.
Rusya Türkiye hazırlık maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Rusya Türkiye hazırlık maçı 5 Haziran Salı akşamı saat 19:00'da başlayacak. Mücadele Kanal D ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
A Milli Futbol Takımı, Rusya ile bu akşam deplasmanda yapacağı hazırlık maçıyla 560. kez sahaya çıkacak. Türk Milli Takımı, 95 yıllık tarihinde 293'ü resmi, 266'sı özel geride kalan 559 maçta, biri hükmen olmak üzere 211 galibiyet aldı, 130 defa berabere kaldı, 218 kez de rakiplerine yenildi. Ay-yıldızlı ekip, 239'u deplasmanda, 240'ı evinde, 80'i de tarafsız sahada olmak üzere bu maçlarda 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere toplam 736 gol attı, kalesinde 811 gol gördü.
A Milli Takım, bugüne kadar 87 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 559 karşılaşmanın 479'unu Avrupalılarla, 31'ini Asyalılarla, 23'ünü Amerikalılarla, 23'ünü Afrikalılarla, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.
Hükmen galibiyet ve Kosova maçı
A Milli Futbol Takımı, geride kalan 559 maç içinde birini hükmen kazandı. Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015 tarihinde İstanbul'daki Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0'lık skorla tescil etti. Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014 tarihinde deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.
Lucescu dönemindeki 11. karşılaşma
A Milli Futbol Takımı, teknik direktör Mircea Lucescu dönemindeki 11. maçına Rusya karşısında çıkacak. Ay-yıldızlı ekip, Rumen teknik adam idaresinde oynadığı 10 maçta 3 galibiyet alırken, 4 kez mağlup oldu, 3 kez de eşitliği bozamadı.
Lucescu yönetiminde oynadığı 4'ü resmi, 6'sı özel 10 maçta 12 kez rakiplerinin filelerini havalandıran Türkiye, kalesinde ise 17 gol gördü.
2018'deki beşinci maç
Ay-yıldızlı ekip, Rusya karşılaşması ile 2018 yılındaki beşinci hazırlık maçını oynayacak. Milli takım bu maçlarda 2 galibiyet ve 2 beraberlik alırken, bu yıl yenilgi yüzü görmedi. Bu yıl oynadığı ilk karşılaşmada Antalya'da İrlanda Cumhuriyeti'ni 1-0 mağlup eden milliler, deplasmanda Karadağ ile 2-2 berabere kaldı, İstanbul'da ise İran'ı 2-1 yendi. Milli takım, son hazırlık maçında ise İsviçre'de Tunus ile 2-2 berabere kaldı
Rusya'nın nihai kadrosu açıklandı
Rusya Milli Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası için açıklanan 23 kişilik nihai kadrosunda Fenerbahçeli Neustaedter'e yer verilmedi
Rusya Milli Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası için açıklanan 23 kişilik nihai kadrosunda Fenerbahçeli futbolcu Roman Neustaedter yer almadı. Rusya Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Rusya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-15 Temmuz'da düzenlenecek Dünya Kupası öncesinde milli takımın nihai kadrosu belirlendi.
28 kişilik aday kadroya çağrılan Neustaedter'e, nihai kadroda yer verilmedi. Stanislav Cherchesov'un teknik direktörlüğünü yaptığı Rusya Milli Takımı, 5 Haziran'da sahasında Türkiye ile hazırlık maçına çıkacak.
Rusya Milli Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası nihai kadrosu şöyle:
Kaleciler: Igor Akinfeev (CSKA Moskova), Vladimir Gabulov (Club Brugge), Andrei Lunev (Zenit)
Defans: Vladimir Granat, Fedor Kudryashov (Rubin Kazan), Ilya Kutepov (Spartak Moskova), Igor Smolnikov (Zenit), Sergey Ignashevich, Mario Fernandez (CSKA Moskova), Andrey Semenov (Akhmat Grozny)
Orta saha: Yuri Gazinsky (Krasnodar), Alexander Golovin, Alan Dzagoev (CSKA Moskova), Alexander Erokhin, Yuri Zhirkov, Daler Kuzyaev (Zenit), Roman Zobnin, Alexander Samedov (Spartak Moskova), Anton Miranchuk (Lokomotiv Moskova), Denis Cheryshev (Villarreal)
Forvet: Artem Dzyuba (Arsenal Tula), Alexei Miranchuk (Lokomotiv Moskova), Fedor Smolov (Krasnodar)
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