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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
01.07.2018 - 13:01, Son Güncelleme:

Rusya, İspanya'yı penaltılar sonrası eledi! Çeyrek finale yükseldi...

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Rusya, İspanya'yı penaltılar sonrası eledi! Çeyrek finale yükseldi...

2018 FIFA Dünya Kupası son 16 turu karşılaşmasında Rusya, penaltılar sonucunda İspanya'yı 5-4 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. İspanya ise turnuvaya veda etti. Rusya'nın çeyrek finaldeki rakibi, Hırvatistan - Danimarka karşılaşmasının galibi olacak.

STAT: Luzhniki
HAKEMLER: Björn Kuipers, Sander Van Roekel, Erwin Zeinstra 
İSPANYA: De Gea - Nacho (Dk. 70 Carvajal), Pique, Ramos, Alba - Busquets, Koke, Asensio (Dk. 104 Rodrigo), Isco, Silva (Dk. 67 Iniesta), Diego Costa (Dk. 80 Aspas)
RUSYA: Akinfeev - Fernandes, Kudryashov, Kutepov, Ignasevich, Zhirkov (Dk. 46 Granat), Samedov (Dk. 61 Cheryshev), Kuzyaev (Dk. 97 Erokhin), Golovin, Zobnin, Dzyuba (Dk. 65 Smolov)
GOLLER: Dk. 12 (KK) Ignasevich (İspanya) - Dk. 41 (P) Dzyuba (Rusya)
SARI KARTLAR: Pique (İspanya) - Kutepov, Zobnin (Rusya)

Rusya, İspanyayı penaltılar sonrası eledi Çeyrek finale yükseldi...

12'nci dakikada İspanya'nın kazandığı serbest vuruşu kullanan Silva'nın içeri kestiği ortada Ignasevich'in ayağına çarpan top ağlarla buluştu: 1-0. 
41'inci dakikada Dzyuba'nın kullandığı penaltı vuruşu golle sonuçlandı ve skora denge geldi: 1-1.
Normal süre sonunda iki taraf birbirine üstünlük sağlayamadığı için 2018 FIFA Dünya Kupası'nda ilk kez bir karşılaşma uzatmaya gitti.
97'nci dakikada Dünya Kupası tarihinde bir ilk yaşandı. Rusya'da Erokhin, Kuzyaev'in yerine oyuna dahil olurken, bu değişiklikle birlikte Dünya Kupası tarihinde ilk kez uzatma devresinde ekstra değişiklik hakkı kullanılmış oldu. Eşitlik, uzatma dakikalarında da bozulmadı ve karşılaşmada penaltı atışlarına geçildi.
İspanya'nın ilk penaltı atışında topun başına gelen Iniesta, kaleci ile meşin yuvarlağı farklı köşelere gönderdi: 2-1.
Rusya'nın ilk penaltı atışında topun başına geçen Smolov, ağları sarstı: 2-2.
İspanya'nın ikinci penaltı atışında topun başına Pique geçti. Pique'nin vuruşu ağlara gitti: 3-2.
Rusya'nın ikinci penaltı atışında topun başına Ignasevich geçti. Ignasevich topu filelerle buluşturdu: 3-3.
İspanya'nın üçüncü penaltı atışında topun başına gelen Koke'nin vuruşunda kaleci Akinfeev meşin yuvarlağı çeldi ve gole izin vermedi.
Rusya'nın üçüncü penaltı atışında topun başına geçen Golovin, meşin yuvarlağı ağlarla gönderdi ve Rusya'yı öne geçirdi: 3-4.
İspanya'nın dördüncü penaltısında Ramos, topu ağlarla buluşturdu: 4-4.
Rusya'nın dördüncü penaltı atışında Cheryshev'in vuruşu ağlara gitti: 4-5.
İspanya'nın beşinci penaltısında topun başına geçen Aspas, penaltıyı kaçırdı ve karşılaşmayı Rusya, penaltılar sonucunda 5-4 kazandı.

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