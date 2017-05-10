Rusya GP'de Bayrak kazandı cezalar havada uçuştu

18 pilotun start aldığı yarışta Ferrari takımından Mehmet Bayrak akıllı stratejisi sayesinde podyumun ilk basamağına çıkmayı başardı. Yarışa ikinci sırada başlayan Bayrak güvenlik aracı periyodunda pit alanı açıkken ilk pitini yaptı. Yarışa pole pozisyonunda başlayan Cem Korkmaz ise bu süreçte pit stop yapmayı tercih etmedi. Bu stratejisi Mehmet Bayrak'a zaferi getiren en önemli olay oldu.

Yarışta Şampiyona lideri Cem Korkmaz ikinci sırada yarışı tamamladı ancak güvenlik aracı periyodunda arka gurubu çok fazla yavaşlattığı ve temaslara neden olduğu için yarış sonrasında hakem heyetinin detaylı incelemeleri sonucunda 5 sıra cezası aldı. Bu gelişme ile birlikte Korkmaz Rusya'dan sadece 6 puanla dönebildi.

Zor bir yarış geçiren McLaren-Honda'dan Erdem Akyol da ceza alan pilotlardan biri oldu. Ahmet Ertürk ile yaşanan temasın ardından istenen inceleme sonrası McLaren-Honda pilotuna 1 sıra cezası geldi. Bu sonuçla Erdem Akyol Cem Korkmaz'ın da cezası ile yeri değişmeden podyumdaki sırasını korumuş oldu.

Start ile birlikte Cantekin Güner sorun yaşadı ve henüz ilk turda güvenlik aracı piste girdi. Yaklaşık 5 tur güvenlik aracı arkasında devam eden yarışta bir çok geçiş ve heyecanlı an yaşandı. Pit stop stratejilerinin damga vurduğu yarışta 7. sırada start alan Semih Çelik cezalar sonrasında ikinci sırayı alırken Burak Pala 4. Ahmet Ertürk te 5. sırada yarışı tamamlamış oldular.

Yarıştan puan almayı başaran diğer isimler ise Serdar Dikici, Kadir Çağlar, Mecit Yılgın ve Deniz Öner oldular. Turnuvaya 12 Mayıs Cuma gecesi saat 22:00'da yapılacak İspanya GP ile devam edilecek.

Turnuva hakkında bilgi sahibi olmak ve diğer yarışları izlemek için https://tr.motorsport.com/category/esport/ adresini ziyaret edebilirsiniz. Rusya GP'nin tekrarını buraya tıklayarak izleyebilirsiniz.