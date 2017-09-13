Rüştü Reçber'den Porto-Beşiktaş maçı öncesi değerlendirme

İşte Reçber'in maç öncesi değerlendirmeleri:

"İlk olarak Tolgay Arslan konusuna değinelim sıcak bir bilgi olması bakımından... Eğer Şenol Güneş'in Tolgay'ı ilk 11'de oynatma gibi bir planı varsa yüksek ateş nedeniyle kadrodan çıkarılması Güneş'in planlarını sekteye uğratmış olabilir. Umuyoruz ki Beşiktaş takımı bundan çok etkilenmemiş olsun.

MAÇ ÖNCESİ ANALİZ...

Bir kere şunun altını çizelim... Porto çok formda bir takım. Beşiktaş ise henüz kendine gelememiş bir yapıda. Ancak bu gibi maçlarda önemli olan formdan ziyade rakibi nasıl analiz ettiğiniz ve maça nasıl hazırlandığınızdır. Beşiktaş'ın avantajı ise yakın geçmişte Sporting Lizbon, Benfica ile karşılaşmış ve Portekiz takımlarına karşı yabancı değil.

TAKSİKSEL OLARAK...

Beşiktaş zannediyorum ki orta alanda rakibi tutup Talisca-Babel-Cenk 3'lüsü ve Oğuzhan desteği ile gol ya da goller arayacak. Ben bu anlamda siyah beyazlıların en doğru ofans ile sahaya çıktığını düşünüyorum.

"BEŞİKTAŞ KAYBETSE BİLE..."

Şampiyonlar Ligi'nde oynadığınız her maçta içeri ya da dışarıda alacağınız puan ya da puanlar çok önemlidir, özellikle de deplasmanda. Dolayısıyla beraberlik bile çok iyi bir sonuç. Galibiyet ise mükemmel olur. Eğer Beşiktaş kaybederse de karakterli bir oyun ortaya koyması ileriye dönük umutları yeşertecektir."