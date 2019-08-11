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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
11.08.2019 - 09:15, Son Güncelleme:

Rüştü Reçber: Fenerbahçeliler Altay'a dua etsin

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Hürriyet yazarı Rüştü Reçber, Fenerbahçe'nin Sivasspor'a yenildiği karşılaşmayı değerlendirdi.

Reçber'in yazısı şöyle;

Evvela dün akşamki maçın ne kadar anlamlı ve değerli olduğunun altını çizmek isterim. 100 yıl önce kurtuluş mücadelemizin ateşinin yakıldığı ve bir milletin küllerinden doğmasına vesile olan bu anlamlı tarihi hatırlattıkları için bir kere daha bu organizasyonu yapanlara minnetle şükranlarımı sunarım...

F.Bahçe şimdiye kadar hatırı sayılır hazırlık maçı oynadı. Tekrardan bir kadro oluşumu içerisindeler. Bu oynadıkları maçlarda bazen istediklerini yaptıklarını hatta beklentilerin ötesinde anlar yaşattıklarını gördük. Bazen hiç olmadık şekilde de şaşırttıkları dakikaları da izledik. Tabii bir şeyi atlamamak lazım... Defansif olarak hala sorunları çözmüş değiller. Şu ana kadar bu zaafını çözmek için Ersun Yanal hoca her maçta hatta her maçın içerisinde birçok kez değişik kişi ve düzen denedi. Ama gelinen nokta hâlâ istenilen seviyede değil. Hazırlık maçlarındaki en önemli beklenti; her geçen gün ve maçta eksikleri kapatarak arzulanılan düzeye gelebilmektir.

ALTAY’A DUA ETMELİLER

F.Bahçe oynadığı diğer maçlara nazaran daha tempolu, daha hareketli ve topa sahip olarak oynamak isteyen bir görüntü ile karşımıza çıktı. Öyle ki; ilk 15 dakika ciddi şekilde oyunda ağırlığı vardı. Oyununu da pozisyonlar bularak güzelleştirdi. Bu pozisyonları gole çeviremediyse, sebebi Sivaslı kalecidir. Fakat bu oyunun yanında, rakibe de pozisyonlar vermesi sorunların hala devam ettiğini gösteriyordu. Öyle ki; Sivas’a verilen pozisyonlarda, ya hücuma çıkarken kaptırılan toplar, ya bireysel hatalar ya da savunmada pozisyonu almada yaşadıkları sorunlardı. Ki en büyük sorun bence aslında disiplin sorunuydu. Yenilen ilk golden sonra kendine güveni olan, oyunda ağırlığını hissettiren takım gitti, disiplinini kaybeden sıradan bir takım geri geldi... Sivas’ın her atağı gol pozisyonu türündeydi... Orta alanda ve defansta kaybedilen topların yarattığı tehlikelere, bir de Sivas’ın hızlı hücumları eklenince, F.Bahçe zaman zaman çok çaresiz kaldı. Zaten yenilen gollere bakınca da net bir şekilde dediğim anlaşılacaktır. Bu arada maçta ilk devre 2-0 bitmişse, F.Bahçeli futbolcular yaptığı kurtarışlarla farkın oluşması engelleyen Altay’a dua etmeliler.

DOĞRULAR VE YANLIŞLAR

Ersun Hoca yaptığı değişiklerle 2.yarıya başladı. Ve tıpkı ilk devrede olduğu gibi etkili başladılar, pozisyonlar da buldular. İlk devreyle aradaki tek fark; ilk pozisyonda Max Kruse ile golü bulmalarıydı. Hücum olarak gereken pozisyonları yakalayabiliyorlar. Gol bulmada bazen sorun yaşabiliyorlar ama zor olan pozisyon üretmektir. Bu da şu ana kadar F.Bahçe’de var. Asıl sorun savunmada... Takımda savunma düzeninin oturmadığını görüyorum. F.Bahçe’nin bu sorunu düzeltmesi adına hızlı hareket etmesi lazım ama görünen o ki; düzelmeleri biraz zaman alacak.

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