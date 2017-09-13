Rüştü Reçber: Beşiktaş'ı bekleyen tehlike...

İlk yarıdaki skor, Beşiktaş için mükemmeldi.Rakibi belki durdurmakta zorlandı ama bulduğu pozisyonlarda golü bulunca iyi bir ilk yarı izledik.
Beşiktaş'ı asıl bekleyen tehlike Porto'yu orta alanda durdurmayı başaramazsa 65 ila 75. dakikaları sonrası sıkıntı yaşayabilir. Ama Şenol hoca gol veya goller bulma adına ilk yarıdaki oyun felsefesini sürdürecektir. Porto beklediğimiz Porto'nun düzeyinde değil fakat Porto'nun bu şekilde olmasında Beşiktaş'ın da büyük bir payı var. Beşiktaş'ın ismine de Porto'nun saygı duyduğu bir gerçek. Beşiktaş'ın Portekiz takımlarına Porto'nun da Beşiktaş'a yabancı olmadığını zaten söylemiştik.