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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
Kaynak: AA / Foto: AP
12.02.2019 - 10:58, Son Güncelleme:

Russell Westbrook tarih yazdı! Üst üste 10'uncu triple-double...

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Russell Westbrook tarih yazdı! Üst üste 10'uncu triple-double...

Oklahoma City Thunder forması giyen Russell Westbrook, 120-111 kazandıkları Portland Trail Blazers maçında üst üste 10'uncu "triple double"ını yaparak Amerikan Basketbol Ligi (NBA) rekorunu kırdı.

Batı Konferansı'nın iddialı takımları Oklahoma City Thunder ile Portland Trail Blazers arasındaki mücadeleyi, ev sahibi Thunder 120-111 kazandı.

Thunder'da Paul George 47 sayı, 12 ribaunt, 10 asist, Russell Westbrook da 21 sayı, 14 ribaunt, 11 asistle "triple double"a imza attı.

Westbrook, peş peşe 10. kez üç istatistikte çift haneye ulaşarak Wilt Chamberlain'in 1968'den beri elinde tuttuğu lig rekorunu kırdı.

George ile Westbrook, bir NBA maçında 20 veya üstünde sayı atarak "triple double" yapan ilk takım arkadaşları oldular.

NBA'de gecenin en güzel hareketi Kawhi Leonard'dan!NBA'de normal sezona dün gece oynanan 9 maçla devam edildi. Geceye damga vuran hareket ise Raptors'a maçı kazandıran Kawhi Leonard'dan geldi.
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HARDEN SERİSİNİ 30 MAÇA ÇIKARDI

Houston Rockets, all-star oyuncu kurucusu James Harden'ın 31 sayı, 8 ribaunt, 7 asist, 5 top çalmayla oynadığı Dallas Mavericks karşılaşmasından 120-104 galip ayrıldı. Harden böylece arka arkaya 30. maçında 30 veya üstünde sayı kaydetti.

Ev sahibi Rockets'ta Chris Paul 17 sayı, 11 asist, Kenneth Faried 17 sayı, 8 ribaunt ve kenardan oyuna giren Gerald Green 19 sayı, 6 ribauntla galibiyette önemli rol oynadı.

Mavericks'in Sloven oyuncusu Luka Doncic'in 20 sayı, 10 ribaunt, 8 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi.

ERSAN'DAN 12 SAYILIK KATKI

Milli basketbolcu Ersan İlyasova, takımı Milwaukee Bucks'ın deplasmanda Chicago Bulls'u 112-99 yendiği maçı, 12 sayı ve 3 ribauntla tamamladı.

Bucks'ın yıldız oyuncusu Giannis Antetokounmpo ise 29 sayı, 17 ribaunt, 8 asist, 3 blokla galibiyetin mimarı oldu.

Dün gece alınan toplu sonuçlar şu şekilde...

Cleveland Cavaliers-New York Knicks: 107-104
Detroit Pistons-Washington Wizards: 121-112
Indiana Pacers-Charlotte Hornets: 99-90
Toronto Raptors-Brooklyn Nets: 127-125
Chicago Bulls-Milwaukee Bucks: 99-112
Houston Rockets-Dallas Mavericks: 120-104
Minnesota Timberwolves-Los Angeles Clippers: 130-120
Oklahoma City Thunder-Portland Trail Blazers: 120-111
Denver Nuggets-Miami Heat: 103-87 

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