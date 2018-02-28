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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Diğer Rus sporcu dopingli çıktı, bronz Türkiye'ye geldi
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28.02.2018 - 20:15, Son Güncelleme:

Rus sporcu dopingli çıktı, bronz Türkiye'ye geldi

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2017 Dünya Güreş Şampiyonası grekoromen stil 75 kiloda Rus sporcu Aleksandr Chekhirkin'de doping tespit edilmesi sonucu milli sporcu Fatih Cengiz bronz madalya elde etti.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, geçen sene Fransa’nın başkenti Paris'te düzenlenen son Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 75 kiloda mücadele eden Aleksandr Chekhirkin'de doping tespit edildi.

Şampiyonayı ikinci bitiren Rus sporcuda doping çıkması sonucu beşinci sıradaki Fatih Cengiz üçüncülüğe yükselerek bronz madalya elde etti. Bu sonuçla madalyalara bir bronz daha ekleyen Türkiye, 36 puanla Dünya ikincisi oldu. Doping skandalı sonrasında Rusya 3, İran ve Türkiye ise dörder madalya ile şampiyonayı tamamladı.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın konuya ilişkin "Dopinge karşı sıfır tolerans uyguluyoruz. Tüm dünya bizim bu konudaki çalışmalarımızı takdir ediyor. Rus güreşçinin dopingli çıkması tam bir skandaldır. Ama bu bizim bir madalya daha alarak takım sıralamasında ikinci olmamızı sağladı. Üstelik bu sene uygulamaya giren Dünya Güreş Birliği (UWW) kuralları geçen sene uygulansa açık ara birinci olacaktık. Çünkü 4 madalyamızın 2'si altın. Rusya ve İran'ın altın madalyası yok. 2017 yılında grekoromen milli takımımız son derece başarılı olmuş ve UWW tarafından en başarılı ülke seçilmişti." ifadelerini kullandı.

Rus sporcuya verilen ceza hakkında da görüşlerini aktaran Aydın, "Sadece 4 ay men cezası geldi. Rus sporcu dopingli çıktı ancak verilen ceza çok komik. Adeta sporcunun önümüzdeki yıl Dünya Şampiyonası'nda mücadele etmesi için uğraş verilmiş. Daha önceki yıllarda çıkan doping olaylarından sonra verilen cezalarla örtüşmüyor, verilmesi gereken ceza 4 ay değil 4 yıl olmalıydı." değerlendirmesinde bulundu.

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