Rus ruleti gibi olur! Bağlasan bile...

İşte, Uğur Meleke'nin 90 dakikayla ilgili yorumları...

Şenol Güneş’in Tolgay’ı yedek oturtup, Oğuzhan’ı tecih etmesi doğru mu?

Ben doğru bulmuyorum. Son bir ayda Beşiktaş’ın en iyi performanslarından birine imza atıyor Tolgay. Ön tarafta iş yapacak kadar yetenekli olmasına rağmen kaleye uzak görevleri de layıkıyla yapıyor, çok çalışıyor-didiniyor ve çok top kazanıyor. Eğer Tolgay iyi oynarken de kesilirse Güneş’in adaletine inanır mı artık? Doğrusu ben Şenol Hoca’ya yakıştıramadım Tolgay’ın bu maçta oynamamasını.

Son 4 maçta 10 puan kayıp olmasına rağmen kadroda değişiklik olmamasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Ben Talisca’nın kulübede oturup Negredo’nun başlayacağını düşünüyordum. Çünkü Brezilyalı oyuncu, Gençlerbirliği maçında 75 dakika, Başakşehir önünde de son 32 dakika çizgiye gönderildi ve adeta oyunu bıraktı. Negredo çok istekli, arzulu ama formda Cenk’i kesemiyor. Pekala bazı maçlarda Talisca’nın yerine ikinci santrafor rolünde Negredo düşünülebilirdi. Negredo’nun yeterli şansı bulamaması hayal kırıklığı.

Nasıl bir 90 dakika bekliyorsunuz?

Rus ruleti gibi. İki tane futbolu seven takım, iki tane bağlasan durmayan savunma. Bekler Gassama, Gökhan ve Adriano’nun hücum aksiyonlarının içinde olacağı, iki tarafın da ziyadesiyle pozisyon bulacağı, bol gelgitli güzel bir cumartesi akşamı eğlencesi bekliyor bizi.