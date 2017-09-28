Rummenigge: Bunun bedeli ödenecek

RUMMENIGGE, Paris karşısında alınan ağır yenilgiyle ilgili şunları söyledi:

“Bizim için acı verici bir yenilgi oldu. Bu yenilgi üzerine konuşmak da acı veriyor. Paris karşısında izlediğiniz takım Bayern Münih değildi. Biz bu değiliz. Maç ile ilgili konuşulacak. Analizi yapılacak, değerlendirilecek. Bunun bedeli de ödenecek.”

Nasıl bir bedel ödeneceği veya kimden hesap sorulacağı ile ilgili ise Rummenigge açıklama yapmadı. Bayern Münih yönetimin hafta sonuna kadar ciddi kararlar alması bekleniyor. Bayern Münih’in bu sezon ilk ciddi rakibi karşısında acze düşmesi gözleri İtalyan teknik adama çevirdi. Alınan üç farklı yenilginin sorumlusu olarak Carlo Ancellotti görülüyor.

YETERİ KADAR TEHLİKELİ DEĞİLDİK

Ancelotti’nin koltuğu alınan yenilgiyle sallanmaya başladı yorumları yapılıyor. Tartışma konusu olan Carlo Ancelotti ise yenilgiden sonra Bayern Münih’in yeteri kadar tehlikeli oynamadığını belirterek, “Topa daha çok sahip olduk. Oyunu kontrol ettik. Ancak tehlikeli değildik. Bizde denge bozukluğu vardı. Takım tertibinde bir sorun yoktu. Benim için en iyi ilk 11 sahaya çıktı. Elbette bunun için ben eleştirilebilirim. Bunu da anlayışla karşılarım. İlk golden sonra stratejimizi değiştirmek zorundaydık” dedi.