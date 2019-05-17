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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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17.05.2019 - 22:21, Son Güncelleme:

Rukiye Yıldırım dünya üçüncüsü

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Rukiye Yıldırım dünya üçüncüsü

Dünya Tekvando Şampiyonası'nın üçüncü gününde milli tekvandocu Rukiye Yıldırım, bronz madalya kazandı.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İngiltere'nin Manchester kentinde düzenlenen organizasyonun üçüncü gününde 3 milli sporcu tatamiye çıktı.

Kadınlar 49 kiloda mücadele eden Rukiye Yıldırım, ilk turu maç yapmadan geçmesinin ardından ikinci turda Guatemalalı Yuliena Pedroza'yı 25-5, üçüncü turda Almanya'dan Ela Aydın'ı 23-18 ve çeyrek finalde ev sahibi İngiltere'den Maddison Moore'u 49-7 mağlup etti.

Son Avrupa şampiyonu unvanıyla dünya şampiyonasına katılan 28 yaşındaki milli sporcu, yarı finalde son olimpiyat üçüncüsü ve dünya ikincisi Taylandlı Panipak Wongpattanakit'e 25-14 mağlup olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Rukiye Yıldırım, altıncı kez katıldığı Dünya Şampiyonası'nda ilk madalyasını kazanırken, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları yolunda önemli puanlar elde etti.

Barış Dağ beşinci oldu

Erkekler 74 kiloda tatamiye çıkan Barış Dağ, çeyrek finalde son olimpiyat şampiyonu Ürdünlü Ahmad Abughaush'a 24-4 yenilerek dünya beşincisi olurken, kadınlar 57 kiloda Hatice Kübra İlgün ise ikinci turda elendi.

Şampiyonanın dördüncü gününde, kadınlar 53 kiloda Zeliha Ağrıs ve 67 kiloda Nur Tatar Askari, erkekler 63 kiloda Ferhat Can Kavurat ve 80 kiloda Yunus Sarı mücadele edecek.

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