Ruhr Derbisi CANLI YAYINDA! iddaa'nın favorisi ise...
Nesine.com'un CANLI YAYIN listesinde yer alan Almanya Bundesliga'da, Ruhr Derbisi nefesleri kesecek! Takımlardan son haberlere ve iddaa oranlarına göz atalım...
- Hücum alternatifleri Embolo, Uth ve Di Santo sakat.
- Domenico Tedesco'nun en ileride Burgstaller'e görev vermesi, desteği ise Harit ile yapması bekleniyor.
- Son 6 lig maçından 2 galibiyet çıkartabilen Schalke, bu 2 galibiyeti de Veltins-Arena'da elde etti.
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- Ruhr Derbisi öncesi takımda önemli bir eksik yok.
- Lucien Favre yönetiminde sezona fırtına gibi girdiler, ilk 13 maç sonunda yenilgisiz liderlik keyfi yapıyorlar. (10 galibiyet - 3 beraberlik)
- Son 5 derbide kazanamadılar ama bu 5 maçın 4'ü berabere bitti. Schalke'nin sahasından en son 26 Ekim 2013'te kazanmışlardı, bakalım müthiş başladıkları sezonda, oradan da kayıpsız dönebilecekler mi?
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