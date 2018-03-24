Rugby ne demek? Rugby nasıl oynanır?

Rugby ya da Ragbi oyunu, 15’er kişilik iki takımla bir devresi 40dk olmak üzere iki devre olarak oynanan, ileriye pas vermenin yasak olduğu, topu elle rakip kale çizgisinin arkasına taşımayı hedefleyen sert bir spordur.

İngiltere’nin Rugby isimli kentinde futbol maçı sırasında bir oyuncunun topu kollarının arasında tutarak kaleye doğru koşması ile başlamıştır. 1823 yılından bu yana başta İngiltere olmak üzere Fransa, Galler, Güney Afrika, Yeni Zelanda ve Avusturalya’da çok popüler bir spor haline gelmiştir.

Rugby’nin birkaç basit kuralından bahsetmek istersek en önemli kuralı ileriye pas verilmemesidir. 15’er kişilik takımlar halinde oynanan bu sporda güç ve çeviklikten ziyade cesaret ön plandadır. 8 kişi forward ve 7 kişi back olarak sahadaki pozisyonlar ve roller ayrılır. Futboldan farklı olarak ragbi oyununda forvetler daha ağırdır, çarpışmalarda ve daha ağır mücadelelerde forvetler bulunurken back olarak oynayan oyuncular daha çok kaçmaya ve sayı yapmaya odaklı oynarlar, fakat yeni dünya rugby düzeninde uluslararası takımlara baktığımızda forward oynayanlar kadar back olarak oynayanlar da rock veya maul gibi pozisyonlarda mücadelenin içinde kalıyor. Ragbi, ragbi birliği (İngilizce: rugby union) veya ragbi ligi (İngilizce: rugby league) kuralları ile oynanır. Bir diğer çeşidi olan yedili ragbi, hem ragbi birliği hem de ragbi ligi kuralları ile oynanabilir. Anavatanı İngiltere olan ragbi, sonradan İngiliz sömürgelerine yayılmıştır. Dünya’nın önde gelen takımları yeni zelanda, güney afrika ve ilgiltere milli takımlarıdır.

Rugby sporunu diğer sporlardan ayıran en büyük özelliği centilmenlik ve saygıdır. Maç boyunca fiziksel anlamda birbirine meydan okuyan takımların maç sonunda birlikte eğlenerek etkinliği dostça bitirebilmesi, yeri geldiğinde birlikte içerek şarkılar söylemesidir. Rugby maçlarında hakem ve takım kaptanları dışında konuşmak kesinlikle yasaktır. Hakem kararlarına itiraz kati suretle oyundan uzaklaştırma sebebidir.