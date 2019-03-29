Rudy Fernandez Panathinaikos'u yıktı geçti
THY Euroleagu'de Real Madrid, Panathinaikos'u Rudy Fernandez'in inanılmaz üçlüğüyle devirdi.
Euroleague'in 29. hafta maçında Real Madrid, Panathinaikos'u deplasmanda Rudy Fernandez'in mucizevi son saniye üçlüğü yardımıyla 74-73 mağlup etti.
İlk periyotta rakibine 18 sayılık büyük bir fark atan Yunanistan temsilcisi, İspanyolların geri dönüşüne dur diyemedi.
Real Madrid 12 sayı geride girdiği ikinci yarının ardından 3. periyotta farkı 6'ya düşürdü.
Son periyotta iyice bastıran Madrid ekibi, Rudy Fernandez'in son saniye sayısıyla maçı kazanmayı bildi.
.@RMBaloncesto completes an 18-point comeback to stun the arena!— EuroLeague (@EuroLeague) 28 Mart 2019
Highlights... pic.twitter.com/IxsKDQKmgm
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