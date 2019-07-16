RP Leipzig Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, 2019-2020 Cemil Usta Sezonu hazırlıkları kapsamında Almanya temsilcisi Leipzig ile özel maçta karşı karşıya gelecek. Karşılaşma için nefesler tutulurken, sporseverler mücadelenin saat, tarih ve kanal bilgilerini araştırmaya başladı. Peki, RP Leipzig Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, maça ilişkin bilgiler.
Galatasaray, ülkesini UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil etme hakkı kazanan Leipzig ile yeni sezon öncesi hazırlık maçına çıkacak. Sarı kırmızılı kulüp, Yurt dışı kamp çalışmaları için 17 Temmuz Çarşamba günü Avusturya'ya gidecek. Maçın tarihi yaklaşırken, futbolseverler internet üzerinden RP Leipzig Galatasaray hazırlık maçıyla ilgili bilgileri sorguluyor. İşte, RP Leipzig Galatasaray maçıyla ilgili detaylar.
MAÇ SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Avusturya'nın Innsbruck kentinde bulunan Tivoli-Neu Stadı'nda oynanacak müsabaka 19 Temmuz Cuma günü TSİ 19.00 başlayacak. Maç ise D Smart'tan izlenecek.
Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) geride kalan sezonu Bayern Münih ve Borussia Dortmund'un ardında üçüncü sırada bitiren Leipzig, ülkesini UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil etme hakkı kazandı.
Galatasaray, yeni sezon öncesi 31 yaşındaki Alman teknik direktör Julian Nagelsmann ile anlaşan Leipzig ile bir kez karşılaştı. Geride kalan sezonun devre arasında Almanya'da oynanan özel müsabaka 1-1 beraberlikle tamamlandı.
Yurt dışı kamp çalışmaları için 17 Temmuz Çarşamba günü Avusturya'ya gidecek sarı-kırmızılı ekip, 23 Temmuz Salı gününe dek hazırlıklarını Seefeld kasabasında sürdürecek.
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