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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
14.07.2019 - 11:03, Son Güncelleme:

RP Leipzig Galatasaray hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta?

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RP Leipzig Galatasaray hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray ekibi yeni sezon öncesinde hazırlıklarını sürdürüyor. Hazırlık kampı için Avusturya'ya gidecek sarı-kırmızılılar, 19 Temmuz Cuma günü Alman temsilcisi RP Leipzig ile karşılaşacak. Peki, RP Leipzig Galatasaray hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Galatasaray, 2019-2020 Cemil Usta Sezonu hazırlıkları kapsamında Almanya temsilcisi Leipzig ile hazırlık maçına çıkacak.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Avusturya'nın Innsbruck kentinde bulunan Tivoli-Neu Stadı'nda oynanacak müsabaka 19 Temmuz Cuma günü TSİ 19.00 başlayacak.

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) geride kalan sezonu Bayern Münih ve Borussia Dortmund'un ardında üçüncü sırada bitiren Leipzig, ülkesini UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil etme hakkı kazandı.

Galatasaray, yeni sezon öncesi 31 yaşındaki Alman teknik direktör Julian Nagelsmann ile anlaşan Leipzig ile bir kez karşılaştı. Geride kalan sezonun devre arasında Almanya'da oynanan özel müsabaka 1-1 beraberlikle tamamlandı.

Yurt dışı kamp çalışmaları için 17 Temmuz Çarşamba günü Avusturya'ya gidecek sarı-kırmızılı ekip, 23 Temmuz Salı gününe dek hazırlıklarını Seefeld kasabasında sürdürecek.

 

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