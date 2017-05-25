« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Hürriyet>Spor Arena>eSpor>Royal Bandits'ten sürpriz transfer!

Royal Bandits'ten sürpriz transfer!

CS:GO arenasında uluslararası başarı elde etmeyi hedefleyen Royal Bandits takımı aradığı kanı buldu.

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME

Daha önce Space Soldiers, Mouseports gibi önemli takımlarda oynayan ve Avrupa başarıları elde eden tecrübeli oyuncu Tugay “TuGuX” Keskin, artık Royal Bandits forması giyecek.

CS:GO severlerin yakından tanıdığı, Almanya doğumlu oyuncu takımda Ingame Leader(IGL) pozisyonunda oynayacak.

Royal Banditsten sürpriz transfer

Oyuncu bilgileri

Adı: Tugay

Soyadı: Keskin

Yaş: 27

Nickname: TuGuX

Eğitim: Heidelberg üniversitesi (Ekonomi)

Daha önce bulunduğu takımlar: SNOGARD Dragons, mousesports, Space Soldiers

Oynadığı rol: Ingame Leader (IGL)

Royal BanditsCS:GOTugay 'TuGuX' KeskinSpace SoldiersMouseportsesportsespore-spor
﻿
Bunları da Beğenebilirsiniz
İlişkili Haberler
FUTBOL
VOLEYBOL