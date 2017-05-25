Royal Bandits'ten sürpriz transfer!

Daha önce Space Soldiers, Mouseports gibi önemli takımlarda oynayan ve Avrupa başarıları elde eden tecrübeli oyuncu Tugay “TuGuX” Keskin, artık Royal Bandits forması giyecek.
CS:GO severlerin yakından tanıdığı, Almanya doğumlu oyuncu takımda Ingame Leader(IGL) pozisyonunda oynayacak.
Oyuncu bilgileri
Adı: Tugay
Soyadı: Keskin
Yaş: 27
Nickname: TuGuX
Eğitim: Heidelberg üniversitesi (Ekonomi)
Daha önce bulunduğu takımlar: SNOGARD Dragons, mousesports, Space Soldiers
Oynadığı rol: Ingame Leader (IGL)