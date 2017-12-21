Roy Hodgson açıkladı: Cenk Tosun'la ilgileniyoruz

Crystal Palace Teknik Direktörü Roy Hodgson, Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Cenk Tosun'u takip ettiklerini doğruladı. Perşembe günü düzenlenen basın toplantısında konuşan İngiliz teknik adam şu ifadeleri kullandı:

"Cenk Tosun'u tanıyorum. Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor. Kulüp onu takip ediyor, evet. Kulüpler arasında bir görüşme olduğunu düşünmuyorum. Eğer böyle bir şey olursa benim için sürpriz olur. Şu anda Cenk Tosun'u alacağımız konusunda bir bilgim yok; ama yarın öbürgün başkan gelip bana 'Sana bir oyuncu getirdim, Cenk Tosun' derse sizin gibi ben de şaşırırım"

Sky Sports'un haberine göre Beşiktaş, Crystal Palace'ın Cenk Tosun için yaptığı 18 milyon sterlinlik transfer teklifini geri çevirdi. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Cenk Tosun için 20 milyon sterlinin yeterli olmayacağını ifade etmişti.