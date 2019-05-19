Rotası İstanbul! En iyi teklif...
Fiorentina, Atalanta ve W.Bremen de Soucek’i istiyor Ama en iyi teklif Fener’den geldi.
Fenerbahçe'nin transfer teklifinde bulunduğu Slavia Prag'lı Tomas Soucek'i Fiorentina, Atalanta ve Werder Bremen'in de istediği bildirildi.
Ancak Çek basını en iyi teklifin Fenerbahçe'den geldiği ve ibrenin Fener'den yana olduğunu belirtti. Bu arada Çek ön libero Slavia Prag'dan ayrılabileceğini açıkladı.
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Mesut’un eğlenceli bilgi yarışmasını izliyoruz...
Yorumları Göster
Yorumları Gizle