Rota Koleji’nde Nergis sözleşme yeniledi
Kadınlar Voleybol 1. Ligi temsilcilerinden Rota Koleji orta oyuncu Nergis Özlen Özcan’la yeniden anlaştı.
Nergis'in takıma büyük güç katacağını belirten Şube Müdürü Meltem Sümerkan Aksoy, "Bloktaki başarısı ve etkili servisleriyle takımımıza katkı koyan Nergis ile yeniden anlaşarak istikrarlı yapımızı sürdürdük. Yetenekli ve takım oyununu seven Nergis'in bizimle güzel bir sezon daha geçireceğinden şüphemiz yok" dedi.
Eczacıbaşı altyapısında yetişen ve daha sonra THY’da ve Sarıyer Belediye’de görev yapan 21 yaşında 1.89 boyundaki voleybolcu, Doğa Koleji ile 2 kez Türkiye Şampiyonluğu ve Dünya Şampiyonluğu yaşadı. Rota Koleji iç transferde daha önce pasör çaprazı Nazlı Alkan’la da sözleşme yenilemişti.
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