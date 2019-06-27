Rota Avrupa, hedef Tokyo

Letonya ve Sırbistan’ın ev sahipliğindeki Avrupa Şampiyonası’nda Periler ilk etapta İtalya, Slovenya ve Macaristan’ın yer aldığı gruptan çıkmak istiyor. Turnuvayı ilk 6’da bitirirsek; olimpiyat elemelerine katılma hakkı elde edeceğiz.

2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası, 27 Haziran-7 Temmuz tarihleri arasında Sırbistan ve Letonya’nın ortaklaşa ev sahipliğinde düzenlenecek. 16 takımın katılacağı turnuvada Türkiye, C Grubu’nda mücadele edecek. Potanın Perileri, grup aşamasında İtalya, Slovenya ve Macaristan ile mücadele edecek. A Milli Kadın Takımımız ilk maçını İtalya ile 27 Haziran Perşembe TSİ 19.30’da, ikinci maçını Slovenya ile 28 Haziran Cuma TSİ 17.00’de, üçüncü maçını ise Macaristan ile 30 Haziran Pazar TSİ 17.00’de oynayacak. C Grubu maçları Sırbistan’ın Niş kentindeki Cair Spor Salonu’nda yapılacak. EuroBasket 2019’da gruplarını ilk sırada bitiren takımlar doğrudan çeyrek finale yükselecek. Grup ikincileri ve üçüncüleri ise çapraz eşleşmeyle rakip olacak ve bu eşleşmelerin galipleri çeyrek finale çıkacak.

Final 7 Temmuz’da Belgrad’da...

KADINLAR EuroBasket 2019 organizasyonu, 7 Temmuz Pazar TSİ 22.30’da Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da oynanacak final mücadelesiyle sona erecek. Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu’nu lider bitiren Türkiye, Olimpiyat Elemeleri için vize alabilmek adına EuroBasket 2019’da ilk 6’ya girmeye çalışacak. 2020 Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları 24 Temmuz-9 Ağustos 2020 tarihlerinde Japonya’da 12 takımın katılımıyla yapılacak. FIBA’nın yayınladığı statüye göre 2018 Dünya Kupası Şampiyonu ve ev sahibi Japonya’nın kadın milli takımları direkt olarak olimpiyatlarda mücadele etme hakkını elde edecek.

16 takımlı eleme turnuvası için mücadele edilecek

· 2018 Dünya Kupası Şampiyonu ve ev sahibi Japonya hariç Olimpiyatlara gidecek kalan 10 takımı belirlemek için; FIBA Olimpiyat Elemesi Turnuvası 3-13 Şubat 2020’de oynanacak. Eleme turnuvası, 4’er takımdan oluşan 4 grupta 16 ekibin katılımıyla oynanacak. Bu turnuvaya katılacak takımlar şöyle:

· 2019 Afrika Şampiyonası klasman sıralamasındaki en iyi 2 takım. · 2019 Asya Şampiyonası klasman sıralamasındaki en iyi 4 takım.

· 2019 Amerika Şampiyonası klasman sıralamasındaki en iyi 4 takım.

· 2019 Avrupa Şampiyonası klasman sıralamasındaki en iyi 6 takım.

İki ekip de yarışacak

Olimpiyat eleme turnuvasındaki her grubun ilk 3’ü Tokyo vizesi alacak. 2018 Dünya Şampiyonu ekip ve ev sahibi Japonya da bu 16 takım içinde yarışacak. Bu ekipler daha önceden Tokyo’ya katılma hakkı elde ettiği için bulundukları gruplardan kalan en iyi 2 takım çıkacak.

Yapacağımız başlangıç büyük önem taşıyor

Türkoğlu, “Önemli olan turnuvaya nasıl başlayacağımız. İtalya, kağıt üzerinde en zorlu rakip. O maçtan galibiyetle ayrılmak bizlere moral verecektir” dedi.

TÜRKİYE Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Avrupa Basketbol Şampiyonası öncesi, “Bu turnuvalarda her maç çok anlamlı. Önemli olan turnuvaya nasıl başlayacağımız. İtalya, kağıt üzerinde en zorlu rakip. O maçtan galibiyetle ayrılmak bize moral verecektir. Grubu lider bitirmek, çeyrek final ve fazladan dinlenme süreci demek oluyor. Bu nedenle her maç kritik olacak” diye konuştu.

‘Umarım başarı gelecek’

Başkan ayrıca, “Halkımız duasını eksik etmeyecek ve millilerimizin yanında olacaktır. Umarım bu sene elde edilecek başarıyla takımımız bizi gururlandıracak” dedi.

"İlk hedef grubu lider bitirmek"

C Grubu’nda; İtalya, Slovenya ve Macaristan ile karşılaşacağız. İlk hedefimiz grubu lider bitirmek. 11 Mayıs’tan bu yana çalışmalarımız sürüyor. İyi bir hazırlık süreci geçirdik. Kadın Milli Takımımız iki kez üst üste Olimpiyat Oyunları’na gitti. Hedefimiz bu seriyi sürdürmek.

"Özenle turnuvayı bekliyoruz..."

LİGİ erken bitiren oyuncularımızla 11 Mayıs’ta çalışmalara başladık. Gerçekten çok özverili ve verimli bir süreç geçirdik ve artık bu dönemin sonuna geldik. Oyuncularımız özenle bu turnuvayı bekliyor. Tek hedefimiz bizi Olimpiyat Oyunları’na taşıyacak sonucu almak.

"İyi bir kimya ile başarılı oluruz"

AVRUPA basketbolunda bir jenerasyon değişimi oluyor. Takımımız için de bu geçerli. Bu değişim sürecini en iyi geçirebilen takımlar başarılı olacaktır. Biz çok iyi çalıştık. Oyuncularıma güveniyorum. İyi bir kimya yakalarsak çok başarılı olacağımıza inanıyorum.

Sinerji yaratıp başarılı olacağız

A Milli Takım’ın yıldızı Işıl, “Kadromuzda turnuva tecrübesi yaşamış ve ligde uzun süreler almış oyuncular var. Deneyimli isimlerimizle gençleri birleştirip güzel bir sinerji yaratmak istiyoruz” diye konuştu.

2019 FIBA Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası’nda mücadele edecek Türkiye’nin kaptanı Işıl Alben, Sırbistan ve Letonya ortaklığında yapılacak olan zorlu turnuva öncesi açıklamalarda bulundu. Kaptan Işıl Alben, “Mayıs ayı ortasından bu yana hazırlıklarımız sürüyor. İyi bir süreç geçirdik. Geçtiğimiz sene Dünya Kupası’nda iyi bir tecrübe edindik. Umuyorum ki Avrupa Şampiyonası’nı da iyi geçireceğiz ve Olimpiyat Oyunları vizesi alacağız. Şampiyonada mücadele edecek diğer birçok ekipte de jenerasyon değişimi yaşanıyor. Bizim kadromuzda turnuva tecrübesi yaşamış ve ligde uzun süreler almış oyuncular var” şeklinde konuştu. Işıl, grupta lider olmak istediklerini söyleyip sözlerini, “Tecrübeli isimlerimizle gençleri birleştirerek güzel bir sinerji yaratmak istiyoruz. İtalya, Slovenya ve Macaristan yakından tanıdığımız ekipler. Gruptan birinci çıkmak hedefindeyiz” ifadeleriyle sonlandırdı.